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Haber Merkezi

Açık havalara veda etme zamanı geldi!

Ülke genelinde etkisini artıran soğuk hava dalgası, kar ve yağışları beraberinde getiriyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün değerlendirmelerine göre ülkemizin kuzey, doğu ve batı kesimlerinde hava parçalı ve çok bulutlu olacak.

KAR VE YAĞMUR GELİYOR

Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Sinop, Gümüşhane, Bayburt, Ardahan, Hakkari, Şırnak ve Van çevrelerinde yağış beklenirken, Kastamonu kıyılarında da yağış görülecek.

Yağışlar kıyı kesimlerde yağmur, iç kesimlerde ise karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacak.

BUZLANMA VE DON TEHLİKESİ

Ülkenin iç ve doğu kesimlerinde buzlanma, don olayı, yer yer sis ve pusun etkili olacağı tahmin ediliyor.

Özellikle Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun dik ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunuyor.

SICAKLIKLAR

Doğu bölgelerde hava sıcaklıklarının 3 ila 5 derece azalması beklenirken, diğer bölgelerde önemli bir değişiklik olmayacağı öngörülüyor.

BÖLGELERE GÖRE HAVA DURUMU

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu, yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

ÇANAKKALE 11°C

Parçalı ve az bulutlu, yer yer çok bulutlu

EDİRNE 11°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu

İSTANBUL 10°C

Parçalı ve az bulutlu, sabah saatlerinde yer yer çok bulutlu

KIRKLARELİ 9°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu

EGE

Parçalı ve az bulutlu, zamanla batısının çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

A.KARAHİSAR 10°C

Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ 16°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu

İZMİR 15°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu

MANİSA 14°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu, zamanla Batı Akdeniz'in batısının çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

ADANA 20°C

Az bulutlu ve açık

ANTALYA 22°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu

HATAY 19°C

Parçalı ve az bulutlu

MERSİN 19°C

Az bulutlu ve açık

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte, sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

ANKARA 8°C

Parçalı ve az bulutlu

ÇANKIRI 9°C

Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR 10°C

Parçalı ve az bulutlu

KONYA 9°C

Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde Sinop çevreleri ile Kastamonu’nun kıyı kesimlerinin yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

BOLU 9°C

Parçalı ve çok bulutlu

DÜZCE 10°C

Parçalı ve çok bulutlu

SİNOP 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmurlu

ZONGULDAK 9°C

Parçalı ve çok bulutlu

ORTA VE DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz ile Orta Karadeniz'in kıyı kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların bölgenin kıyı kesimlerinde yağmur, iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı bekleniyor. Bölgenin iç ve yüksek kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte, yer yer pus ve sis bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.

AMASYA 8°C

Parçalı ve çok bulutlu

ARTVİN 2°C

Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimleri aralıklı yağmurlu, iç kesimlerinin yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

SAMSUN 9°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmurlu

TRABZON 8°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yağmurlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, Ardahan, Van, Hakkari ve Şırnak çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte, sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor. Bölgenin doğusunun dik ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

ERZURUM -3°C

Parçalı ve çok bulutlu

KARS -3°C

Parçalı ve çok bulutlu

MALATYA 7°C

Parçalı bulutlu

VAN 1°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde kar yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin kuzey ve doğu kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

DİYARBAKIR 11°C

Parçalı ve az bulutlu

GAZİANTEP 13°C

Parçalı ve az bulutlu

SİİRT 10°C

Parçalı ve az bulutlu, yer yer çok bulutlu

ŞANLIURFA 13°C

Parçalı ve az bulutlu