Türkiye'de kuraklık alarmı kalktı: Ülke genelinde 'risk yok'

2025'in yağışsız geçen yaz aylarının ardından, kış mevsimiyle ve yeni yılının ilk ayı ile birlikte yurdun her kesimde yağışlarda artış görüldü.

Ülkenin özellikle iç ve doğu kesimlerinde olmak üzere, birçok bölgesinde yağışlar kar şeklinde görüldü.

Kuruyan ve alarm veren su kaynakları, barajlar doldu; risk büyük ölçüde ortadan kalktı.

ÜLKEDE KURAKLIK RİSKİ 'YOK'

Bu kapsamda Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), Normalin Yüzdesi Metodu ile hazırladığı 2026 Ocak ayı meteorolojik kuraklık haritasını yayımladı.

Haritaya göre, ülkenin tamamı 'normal ve üzeri' yağış kategorisinde yer alıyor.

Bu kategori ülke genelinde 'risk yok' anlamına geliyor.

OCAK VERİLERİ 'YÜZDE 75 NORMAL' DİYOR

Veriler yeni yılın Ocak ayında, Türkiye genelinde yağışların uzun dönem ortalamalarının yüzde 75 ve üzeri seviyesinde veya daha yüksek gerçekleştiğini ortaya koyuyor.

Özellikle son dönemlerdeki yağışlı havanın da etkisiyle, ülke çapında meteorolojik kuraklık riski bulunmuyor.

Hafif kuraklık 65-75 arası, orta şiddetli kuraklık yüzde 55-65 veya şiddetli kuraklık yüzde 55 altı gibi olumsuz kategorilere giren herhangi bir bölge gözlenmiyor.

SINIFLANDIRMA ŞU ŞEKİLDE YAPILIYOR:

MGM'nin PNI metodunda kullanılan sınıflandırma şu şekilde:

Normal ve üzeri: Risk yok (yeşil renk ile gösterilir)

Hafif kurak: İzlemeye başla (sarı renk ile gösterilir)

Orta şiddetli kurak: Uyarı (kahverengi renk ile gösterilir)

Şiddetli kurak: Acil durum (koyu kahverengi ile gösterilir)

SU KAYNAKLARI VE TARIMSAL ÜRETİM OLUMLU SEYREDİYOR

2026 yılı Ocak ayı verileri, önceki yılların bazı dönemlerinde görülen kuraklığın aksine, yağışın arttığını ve su kaynakları ile tarımsal üretim açısından olumlu bir seyir izlediğini gösteriyor.

Özellikle yoğun kar ve yağış geçen bölgelerde bu durum toprak nemini artırarak olumlu bir etki yarattı.

OLASI DEĞİŞİME KARŞI SU 'TASARRUFU' UYARISI

Uzmanlar, bu kısa vadeli iyileşmenin sevindirici olduğunu belirtirken, iklim değişikliğinin sebep olduğu uzun vadeli değişimlere karşı su tasarrufu önlemlerinin alınması gerektiğini vurguluyor.