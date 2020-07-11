Türkiye'den UNESCO'ya Ayasofya cevabı

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz, Ayasofya'nın cami olarak kullanılmasının, sözleşmenin ihlali olmadığını söyledi.

Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO), Danıştay'ın aldığı Ayasofya kararından "derin üzüntü duyduğunu" açıkladı.

UNESCO'nun açıklamasına Türkiye'den tepki gecikmedi.

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, UNESCO sözleşmesinde listeye kayıtlı bir varlığın işlevinin değiştirilmesine engel herhangi bir hükmün bulunmadığını söyledi.

Bakan Yardımcısı Yavuz, şu ifadeleri kullandı:

"GÜÇLÜ ŞEKİLDE KORUNMAKTADIR"

"İstanbul'un Tarihi Alanları"nın bir bileşeni olarak 1985 yılında UNESCO Dünya Miras Listesi'ne kaydedilen Ayasofya, UNESCO'nun 1972 tarihli Dünya Kültürel ve Doğal Mirasının Korunması Sözleşmesinin yanı sıra ulusal mevzuatımız kapsamında da güçlü bir şekilde korunmaktadır.

"SÖZLEŞMENİN İHLALİ DEĞİLDİR"

UNESCO Sözleşmesinde listeye kayıtlı bir varlığın işlevinin değiştirilmesine engel herhangi bir hüküm bulunmamaktadır. Ayasofya'nın cami olarak kullanılması kesinlikle anılan sözleşmenin ihlali değildir. Bu durum Ayasofya’nın üstün evrensel değerini asla etkilememektedir.

CORDOBA CAMİİ ÖRNEĞİ

Öte yandan, 8. yüzyılda cami olarak inşa edilmiş ve 13. yüzyılda kiliseye dönüştürülmüş olan ve halen ibadete açık aktif bir kilise olarak kullanılmakta olan İspanya Cordoba Camii, 1984 yılından beri UNESCO Dünya Miras Listesi'nde varlığını sürdürmektedir."