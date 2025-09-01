Türkiye’nin en kurak bölgeleri açıklandı! Son 65 yılın en kurak dönemi…

Türkiye, son 65 yılın en kurak dönemlerinden birini yaşıyor. Barajlarda hızla azalan su seviyeleri, kuruyan tarım arazileri ve giderek daha sık gündeme gelen içme suyu endişeleri…

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu’nun uyarısına göre, 2024 Ağustos – 2025 Temmuz döneminde ülke genelinde tarımsal, meteorolojik ve hidrolojik kuraklık aynı anda etkisini gösterdi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün Standartlaştırılmış Yağış İndeksi (SPI) verileri de tabloyu doğruluyor: Türkiye topraklarının yaklaşık yüzde 70’i şiddetli ya da olağanüstü kurak koşullar altında.

O BÖLGELER ALARM VERİYOR

Söz konusu verilere göre, yağış azalması en fazla Ege’de yüzde 74 ile gerçekleşti. Güneydoğu Anadolu’da yüzde 65, Doğu Anadolu’da yüzde 55, İç Anadolu’da ise yüzde 48 düşüş kaydedildi.

Marmara, Ege ve Akdeniz’in büyük bölümü de son bir yılda şiddetli kuraklıkla karşı karşıya kaldı. Yalnızca Karadeniz’in batısı görece daha iyi durumda olsa da genel tablo uzmanlara göre son derece endişe verici.

Prof. Dr. Kadıoğlu, kuraklığın etkilerinin süreye bağlı olarak değiştiğini vurguladı: