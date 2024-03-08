Türkiye'nin ilk kadın amirali Gökçen Fırat TCG Nusret ile seyir yaptı Türkiye'nin ilk kadın amirali Tuğamiral Gökçen Fırat ve Milli Savunma Üniversitesi Deniz Harp Okulu mensubu kadın Harbiyeliler, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında TCG Nusret Mayın Gemisi ile seyir yapıp, Nusret Mayın Gemisi anısına denize çelenk bıraktı.

DHA

Türkiye'nin ilk kadın amirali Tuğamiral Gökçen Fırat ve Milli Savunma Üniversitesi Deniz Harp Okulu mensubu kadın Harbiyeliler, 2011'de Gölcük'te aslına uygun inşa edilen 'TCG Nusret' mayın gemisi ile 8 Mart Dünya Kadınlar Günü anısına seyir gerçekleştirdi.

Çanakkale Deniz Müzesi Komutanlığı Yüzer İskelesi'nde demirli bulunan "TCG Nusret (N-16)" adlı gemi, mayınlarını döktüğü rotada ilerledi.

Çanakkale Deniz Savaşları sırasında Nusret Mayın Gemisi'nin döktüğü 26 mayının sadece taktik anlamda bir başarı olmadığını söyleyen Tuğamiral Gökçen Fırat, şu ifadeleri kullandı:

"Kadın öğrencilerimiz eğitimlerinin ardından donanmamıza katılacaklar"

Aynı zamanda stratejik ve operatif çok büyük etkileri oldu. Savaşın gidişatını değiştirdi, bir milletin kaderini değiştirdi. Kurtuluş Savaşı'na giden yolda Türk milletine ihtiyaç duyduğu güveni ve inancı getirdi.



Çanakkale Deniz Savaşı, 'Çanakkale geçilmezin' denizdeki mührü oldu. Şimdi bu tarihi olayla aynı zamanda 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nün bir araya gelmesinin vesilesiyle kadın harp okulu öğrencilerimizle bir araya geldik. Kadın öğrencilerimiz Deniz Harp Okulu'ndaki eğitimlerinin ardından donanmamıza katılacaklar. Deniz Kuvvetlerimizin çok önemli bir unsuru olacaklar.

"Tarihimiz kadın kahramanlarımızla dolu"

Ancak Türk kadınının; deniz kuvvetlerimizin, donanmamızın geniş anlamda savunma güvenliğinin önemli bir parçası olması aslında yeni bir şey değil. Türk milleti buna çok aşina. Kurtuluş Savaşı'nda kendi canı pahasına, çocukları pahasına kurtuluş mücadelesine destek veren, bizzat katılan tarihi kadın kahramanlarımızla dolu.

"Tüm kadınlarımızın Kadınlar Günü kutlu olsun"

Geçmişte olduğu gibi bugün ve gelecekte de Türk kadını ve Türk erkeği birlikte yan yana, omuz omuza ülkesinin başarısı için çalışmaya, üretmeye ve mücadele etmeye devam edecek. Bu sadece bizim tarihimize olan bir borcumuz sorumluluğumuz değil, aynı zamanda geleceğimizi ve çocuklarımıza bırakacağımız en önemli mirasımız olacaktır. Ben bu vesileyle tüm kadınlarımızın Kadınlar Günü kutlu olsun diyorum.

Denize çelenk bırakıldı

Konuşmanın ardından Tuğamiral Gökçen Fırat ve Milli Savunma Üniversitesi Deniz Harp Okulu mensubu kadın Harbiyeliler, Kilitbahir köyünde bulunan 'Dur Yolcu' yazısı açıklarında, Çanakkale Savaşları'nın seyrini döktüğü 26 mayınla değiştiren Nusret Mayın Gemisi anısına denize çelenk bıraktı.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)