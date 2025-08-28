Türkiye’nin ilk lüks AVM’si kepenk indirdi: 18 yıllık devir kapandı!

Türkiye’nin ilk “lüks ve butik” konseptiyle bilinen AVM’si Prestige Mall 18 yıllık faaliyet defterini kapattı.
İstanbul'un Başakşehir ilçesinde 2007 yılında faaliyetlerine başlayan Prestige Mall, yönetim sorunları ve zorlu ekonomik koşullar nedeniyle kapatma kararı alındığını duyurmuştu.
Ekonomik koşullar nedeniyle zor günler geçiren AVM’nin temmuz ayı itibariyle kapılarını ziyaretçilere kapatması beklenirken planlanan takvimin aksaması nedeniyle söz konusu kapanma geçtiğimiz hafta gerçekleşti.
ÇALIŞMALAR TAMAMEN SONLANDI
Söz konusu karar ilk olarak AVM içerisinde yer alan mağazalara bildirilirken, peş peşe tasfiye edilen dükkanların ardından lüks alışveriş merkezi eski ihtişamlı günlerini geride bıraktı.
Temmuz ayı itibarıyla sona ermesi planlanan tasfiye süreci yaklaşık bir ay uzarken, geçtiğimiz haftanın ardından AVM'deki tüm dükkanlar çalışmayı resmen sonlandırdı.