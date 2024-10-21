İHA

Yozgat Valiliği, kentin kültürel, tanıtım ve sosyal etkinliklerini duyurmak amacıyla yürüttüğü projeler kapsamında 2023 yılında tescil ettirdiği "Türkiye’nin Tam Ortası, Yiğitler Şehri, YZGT" markalarının totemlerini hazırlamaya başladı. Yozgat İl Özel İdaresi ve Orta Anadolu Kalkınma Ajansı (ORAN) desteğiyle oluşturulan “Türkiye’nin Tam Ortası Yozgat” totemi, şehirlerarası otobüs terminalinin girişine yerleştirildi. Totemi gören vatandaşlar, bu anı ölümsüzleştirmek için hatıra fotoğrafı çektirmeyi ihmal etmiyor.

Cumhuriyet Meydanı ve Yozgat Yüksek Hızlı Tren Durağı'na da yerleştirilmesi planlanan totemin, kentin tanıtımına önemli katkılar sağlaması bekleniyor.

"YENİ HİZMETLERE İMZA ATIYORUZ"

Yozgat'ın gelişimi ve tanıtımı için sürdürülen yeni çalışmalar hakkında bilgi veren Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan,

Cumhurbaşkanımızın himayesinde ve hemşehrilerimizin desteğiyle her geçen gün yeni bir hizmet ve güzellik sunmaya devam ediyoruz. Tüm bu hizmetlerin yanı sıra ilimizin marka değerine katkı sağlamak ve farkındalığını artırmak amacıyla ekip arkadaşlarımızla birlikte projelerimizi sürdürmekteyiz. Geçen yıl patentini aldığımız 'Türkiye’nin Tam Ortası Yozgat' markası da bunlardan biri. Markamızın patentinin yanı sıra, görsel çalışmaları da çeşitli yarışmalarla yürütüyoruz. Bugün ise bu çalışmaların bir kısmını hayata geçirmiş olmanın mutluluğunu yaşıyoruz.

şeklinde konuştu.

MİSAFİRLER HATIRA FOTOĞRAFI ÇEKTİRİYOR

Vali Özkan, bu projenin kentin turizmine önemli katkılar sağlayacağını vurgulayarak,

Bu çalışma, hem ilimizin marka değerini tanıtmak hem de dışarıdan gelen misafirlerimizin hatıra fotoğrafları çekinmesine olanak sağlamak amacıyla gerçekleştirilen bir farkındalık projesi oldu. Bu vesileyle emek veren ORAN’a, İl Özel İdaremize ve düzenlenen yarışmaya katılan öğrencilerimize teşekkür ediyorum. Elbette çalışmalarımız burada son bulmayacak; turizme değer katacak yeni projeler üzerinde ekip arkadaşlarımız devam ediyor. Hep birlikte, daha güzel bir Yozgat için çabalarımıza devam edeceğiz.

ifadelerini kullandı.