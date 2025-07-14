Türkiye’nin ünlü gıda tedarikçisi konkordato ilan etti! 16 yıllık devir kapanıyor

Antalya’nın Alanya ilçesinde uzun yıllardır hizmet veren Gülhanlar Güven Gıda bir süredir yaşanan mai sıkıntılar nedeniyle konkordato başvurusunda bulundu.

Alanya Asliye Ticaret Mahkemesi, yapılan konkordato başvurusunu değerlendirerek 3 aylık geçici mühlet kararı aldı.

Alanya Ticaret Sicil Müdürlüğü'ne kayıtlı olan ve gıda sektörünün yanı sıra tarım, hayvancılık, turizm ve inşaat gibi alanlarda da faaliyet gösteren Gülhanlar Güven Gıda Tarım Hayvancılık İnşaat Emlak Turizm Lojistik İhracat İthalat Tic. ve San. Ltd. Şti., konkordato talebiyle mahkemeye başvurduğu öğrenildi.

SATIŞLAR DURDURULDU!

Mahkeme tarafından başlatılan 3 aylık geçici mühlet sürecinde, şirketin mal varlığının koruma altına alınması adına önemli tedbirler alındı.

Bu kapsamda, şirkete ait taşınmazlara dair devir, rehin işlemleri veya kefalet gibi tasarrufların mahkeme izni olmaksızın yapılması yasaklandı.

Şirketin taşınmazları ve motorlu taşıtlarına ilişkin devir ve temlik işlemleri ile ayni ve şahsi hak tesisleri de durduruldu. Ayrıca, İcra ve İflas Kanunu’nun ilgili maddeleri uyarınca, geçici mühlet süresince her türlü icra takibi, ihtiyati haciz ve muhafaza işlemleri askıya alındı.