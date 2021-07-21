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    Türkiye'ye ait F-16'lar NATO görevinde

    Türk F-16'ları, NATO görevi kapsamında bulunduğu Polonya'da ilk alarm reaksiyon görevi gerçekleştirdi.
    • AA
    • 21.07.2021 - 02:57
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    Türkiye'ye ait F-16'lar NATO görevinde

    NATO Geliştirilmiş Hava Polisliği görevi için Polonya'da bulunan Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na ait iki F-16 uçağının, Baltık Denizi bölgesinde ilk alarm reaksiyon görevi icra ettiği bildirildi.

    Türkiye'ye ait F-16'lar NATO görevinde VİDEO

    "GÖREVE DAİMA HAZIR"

    Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "NATO Geliştirilmiş Hava Polisliği görevi için Polonya Malbork Hava Üssü'nde konuşlu iki F-16 uçağımız ilk alarm reaksiyon görevini Baltık Denizi bölgesinde emniyetle icra etti. Uçaklarımız verilecek görevlere daima hazır." ifadeleri kullanıldı.

    Türkiye ye ait F-16 lar NATO görevinde #1

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