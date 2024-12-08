TURPAK'tan UTTS'de kullanılacak çiplerin maliyetine ilişkin açıklama

AA

Çip tedarikçisi TURPAK'tan yapılan açıklamada, 8 milyon aracı ilgilendiren Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi'nde (UTTS) kullanılacak çiplerin maliyetinin teknolojik donanım ve özelliklere göre 10 ila 40 dolar arasında değiştiği belirtildi.

"HAYAL ÜRÜNÜ İDDİALAR GERÇEĞİ YANSITMIYOR"

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bazı mecralarda yer alan çiplerin maliyetinin 1 dolar olduğuna ilişkin hayal ürünü iddialar gerçeği yansıtmamaktadır. İddia edilen fiyatlara bu çipleri dünyanın hiçbir yerinden temin etmek mümkün değildir. Yine bazı haber kaynaklarında iddialara konu olan ihale ile ilgili de açıklama yapma gereği doğmuştur. Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğünün Kasım 2023'te UTTS hizmet ve mal alımı için açtığı ihaleye katılan diğer uluslararası ve yerli firmalar gibi firmamız da ihaleye katılım için istekli olmuştur.

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