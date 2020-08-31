TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil, koronavirüs'ten yoğun bakımda

Geçtiğimiz günlerde Temel Kotil'in koronavirüs testi pozitif çıkmıştı. Bugün koronavirüs nedeniyle yoğun bakıma alındı.

TUSAŞ Genel Müdürü (TUSAŞ) Prof. Dr. Temel Kotil, geçtiğimiz günlerde koronavirüs testinin pozitif çıktığını sosyal medya hesabından belirtmişti.

Bugün Kotil'in, koronavirüs nedeniyle yoğun bakıma alındığı bildirildi.

Kotil’in solunum yollarındaki sıkıntılardan dolayı yoğun bakıma alındığı belirtildi.





SOSYAL MEDYADAN BİLDİRMİŞTİ

Kotil geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, "Değerli dostlarım, düzenli olarak yaptırdığımız Kovid-19 testimin sonucu pozitif çıktı. Hamdolsun, şu an genel sağlık durumumun iyi olmakla birlikte karantinada gözlem altında olacağım. Dualarınız ile bu süreci atlatacağım inşallah. Allah'a emanet olun." ifadelerinde bulunmuştu.