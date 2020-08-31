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    TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil, koronavirüs'ten yoğun bakımda

    Geçtiğimiz günlerde Temel Kotil'in koronavirüs testi pozitif çıkmıştı. Bugün koronavirüs nedeniyle yoğun bakıma alındı.
    • Haber Merkezi
    • 31.08.2020 - 00:46
    • Güncelleme : 31.08.2020 - 00:46
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    TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil, koronavirüs'ten yoğun bakımda

    TUSAŞ Genel Müdürü (TUSAŞ) Prof. Dr. Temel Kotil, geçtiğimiz günlerde koronavirüs testinin pozitif çıktığını sosyal medya hesabından belirtmişti.

    Bugün Kotil'in, koronavirüs nedeniyle yoğun bakıma alındığı bildirildi.

    Kotil’in solunum yollarındaki sıkıntılardan dolayı yoğun bakıma alındığı belirtildi.

    TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil, koronavirüs ten yoğun bakımda #1

    SOSYAL MEDYADAN BİLDİRMİŞTİ

    Kotil geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, "Değerli dostlarım, düzenli olarak yaptırdığımız Kovid-19 testimin sonucu pozitif çıktı. Hamdolsun, şu an genel sağlık durumumun iyi olmakla birlikte karantinada gözlem altında olacağım. Dualarınız ile bu süreci atlatacağım inşallah. Allah'a emanet olun." ifadelerinde bulunmuştu.

    TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil, koronavirüs ten yoğun bakımda #2

     

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