Tuşlu telefon geri döndü! BİM raflara getiriyor: İşte BİM 5 Aralık Aktüel

BİM, Aralık ayının ilk haftasına özel hazırladığı aktüel ürünler kataloğunu yayımladı.

5 Aralık tarihinden itibaren geçerli olacak kampanyalar, bu hafta alışveriş listesi hazırlayan tüketicilerin ilgisini çekecek.

Kataloğun öne çıkan ürünleri arasında tuşlu telefon, televizyon, saç şekillendirme cihazları, kahve ve çay makineleri ile blender setleri bulunuyor.

Tencere ve saklama kabı çeşitleri, uygun fiyatlı kırtasiye malzemeleri ve çocuklara yönelik oyuncaklar da kampanyanın diğer öne çıkan ürünleri arasında yer alıyor.

Kampanya kapsamında satışa çıkacak ürünler, her zaman olduğu gibi stoklarla sınırlı olacak.

İşte BİM 5 Aralık indirim kataloğu: