TÜVTÜRK araç muayene ücretleri 2025: Araç muayene randevusu nasıl alınır? Online başvuru ekranı

Trafikteki araçların güvenliğini sağlamak amacıyla yapılan araç muayeneleri, hem sürücüler hem de yol güvenliği açısından kritik önem taşıyor.

Yasal olarak zorunlu olan bu denetimler, Türkiye’de Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yetkilendirilen TÜVTÜRK istasyonlarında gerçekleştiriliyor.

Araçların teknik donanımlarının, çevreye etkilerinin ve yol güvenliğine uygunluğunun denetlendiği bu süreç, milyonlarca sürücünün her yıl düzenli olarak yerine getirmesi gereken bir yükümlülük.

Türkiye’de araç muayene ücretleri araç türüne göre değişiklik gösteriyor. İşte güncel araç muayene ücretleri:

TÜVTÜRK ARAÇ MUAYENE ÜCRETLERİ

Otobüs, kamyon, çekici ve tanker türü araç sahipleri için:

Araç muayenesi: 3.543,60 TL

Yola elverişlilik muayenesi: 1.771,80 TL

İki muayenenin birlikte yapılması: 4.429,50 TL

Egzoz gazı emisyon ölçümü: 368,00 TL

Otomobil, Minibüs ve Hafif Ticari Araçlar

Otomobil, minibüs, kamyonet, özel amaçlı taşıt, arazi taşıtı ile römork ve yarı römork için:

Araç muayenesi: 2.620,80 TL

Yola elverişlilik muayenesi: 1.310,40 TL

İki muayenenin birlikte yapılması: 3.276,00 TL

Egzoz gazı emisyon ölçümü: 368,00 TL

Traktör (römorklu ve römorksuz), motosiklet ve motorlu bisikletler için:

Araç muayenesi: 1.334,40 TL

Bu araçlarda yola elverişlilik muayenesi ve egzoz gazı ölçümü uygulanmıyor.

ARAÇ MUAYENE RANDEVUSU NASIL ALINIR?

İnternetten Randevu Alma

TÜVTÜRK resmi internet sitesine giriş yapın. “Araç Muayene Randevusu Al” seçeneğine tıklayın. Araç plaka ve ruhsat bilgilerinizi girin. İl, ilçe ve muayene istasyonunu seçin. Uygun tarih ve saati belirleyip randevunuzu onaylayın.

Telefonla Randevu Alma

İnternet kullanmak istemeyen sürücüler, TÜVTÜRK’ün 0850 222 88 88 numaralı çağrı merkezini arayarak da randevu oluşturabiliyor. Telefonla yapılan işlemlerde de plaka, ruhsat ve istasyon bilgileri isteniyor.