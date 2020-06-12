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İtfaiye ekipleri, alt geçidin duvarına sıkışan yavru kediyi duvarı kırarak kurtarırken, o anlar kameraya yansıdı.

İstanbul'un Tuzla ilçesine bağlı Hatboyu Caddesi'nde yürüyen vatandaşlar, alt geçidin duvarına sıkışan bir yavru kediyi fark etti.

Kediyi kendi imkanlarıyla kurtaramayan vatandaşlar, durumu itfaiyeye haber verdi.

DUVARI KIRARAK KURTARDILAR

Kedi yoldan geçen araçların sesinden korkup duvardaki boşluğa girdiği için itfaiye ekibinin çalışmalarına rağmen çıkartılamadı. İtfaiye ekibi, duvarı hilti ile kırarak kediyi kurtardı.

Tuzla'da duvara sıkışan kediyi itfaiye ekipleri kurtardı

TEDAVİ ALTINA ALINDI

Sıkıştığı yerden çıkarılan kedi belediyenin veteriner ekibi tarafından tedavi altına alındı. Çevredeki vatandaşlar, itfaiye ekibinin kediyi kurtarma çalışmasını cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.