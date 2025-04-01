Tuzla'da vefat eden astsubay adayı için tören

İstanbul Tuzla Piyade Okulu Komutanlığı'nda kursiyer olarak eğitim gören Piyade Astsubay Astçavuş Adayı Engin Karakoyun, geçirdiği bir rahatsızlık nedeniyle hayatını kaybetti. Karakoyun'un cenazesi, memleketi Kars'a getirilerek toprağa verildi.
EĞİTİMDEYKEN RAHATSIZLANARAK VEFAT ETTİ
Kars'ın Digor ilçesinin Şirince köyünden olan Engin Karakoyun, vatani görevini tamamladıktan sonra askerliğe devam etme kararı almıştı. İlgili şartları sağlayarak başarılı bir şekilde sınavı geçen Karakoyun, İstanbul Tuzla Piyade Okulu Komutanlığı'nda eğitimine başlamıştı. Ancak eğitim sürecindeyken yaşadığı rahatsızlık sonucu hayatını kaybetti.
MEMLEKLETİNDE TÖRENLE DEFNEDİLDİ
Karakoyun'un cenazesi, İstanbul'dan Kars'a hava yoluyla taşındı. Sultan Alpaslan Camii'nde öğle namazının ardından kılınan cenaze namazının ardından, Engin Karakoyun, Bülbül Mahallesi Mezarlığı'nda defnedildi. Cenaze törenine 14. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Şahin Yenilmez, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Yusuf Mutlu Genç, askeri yetkililer, yakınları ve köylüler katıldı.
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