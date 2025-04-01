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Tuzla'da vefat eden astsubay adayı için tören

Tuzla'da vefat eden astsubay adayı için tören Vatani görevini başarıyla tamamladıktan sonra askerliğe devam etme kararı alıp, bu hakkı kazanan 29 yaşındaki Engin Karakoyun için son görev, memleketi Kars'ta yerine getirildi.