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    Tuzla'da yol verme kavgasında bir kişi sırtından bıçaklandı

    İstanbul Tuzla'da trafikte çıkan yol verme kavgasında sürücülerden biri, diğerini sırtından bıçakladı.
    • 10.06.2022 - 00:15
    • Güncelleme : 10.06.2022 - 00:39
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    Tuzla'da yol verme kavgasında bir kişi sırtından bıçaklandı

    Saat 18.30 sıralarında İstanbul'un Tuzla ilçesi Aydıntepe Mahallesi’nde meydana gelen olayda, iki araç sürücüsü arasında yol verme meselesinden trafikte tartışma çıktı.

    Sırtından bıçakladı

    Sözlü tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Elinde bıçak olan G.T. (51), diğer sürücüsü O.A.(30)’yı sırtından bıçakladı.

    Bıçaklanan sürücü kaçmaya çalıştı

    DHA'nın haberine göre, yaya olarak kaçmaya çalışan O.A, bıçaklı saldırgan tarafından bir süre daha kovalandı. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

    Tuzla'da yol verme kavgasında bir kişi sırtından bıçaklandı VİDEO

    Tuzla da yol verme kavgasında bir kişi sırtından bıçaklandı #1

    Tuzla da yol verme kavgasında bir kişi sırtından bıçaklandı #2

    Tuzla da yol verme kavgasında bir kişi sırtından bıçaklandı #3

    Tuzla da yol verme kavgasında bir kişi sırtından bıçaklandı #4

    Tuzla da yol verme kavgasında bir kişi sırtından bıçaklandı #5

    Tuzla da yol verme kavgasında bir kişi sırtından bıçaklandı #6


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