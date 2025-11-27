Ücretsiz uçak bileti fırsatı: O ülkede turistler bedava uçacak

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

İngiltere ve Avrupa’dan Japonya’ya Economy Class bilet alan yolcuları kapsayan özel kampanya, 24 Kasım 2025 – 31 Ocak 2026 tarihleri arasında geçerli olacak.

Kampanya kapsamında yolcular, uluslararası biletlerine bağlı olarak Japonya içinde iki ücretsiz iç hat uçuşu rezervasyonu yapabilecek.

Kampanyanın dikkat çeken yönlerinden biri, iç hat uçuşlarının mutlaka promosyon dönemi içinde yapılma zorunluluğunun bulunmaması.

Yolcular, 31 Ocak 2026 sonrasındaki herhangi bir tarih için de iç hat uçuşlarını planlayabilecek. Böylece Japonya’yı geniş bir zaman diliminde keşfetmek mümkün olacak.

VERGİ VE HARÇLAR YOLCUYA AİT

Her ne kadar kampanya uçuş bedelini kapsasa da, yaklaşık 10 dolar civarında değişen vergi ve harçların yolcu tarafından ödenmesi gerekiyor. Bu tutar, uçuş rotasına göre küçük değişiklik gösterebiliyor.

Kampanyanın sınırlı sayıda koltuk için geçerli olduğu belirtiliyor. Uygun koltukların tükendiği uçuşlarda ücretsiz bilet imkanı sunulmayacak.

Bu nedenle yolcuların rezervasyonlarını erken dönemde yapmaları öneriliyor.