TOKİ İstanbul kurası hangi kanalda, saat kaçta? CANLI İZLE

TOKİ 500 bin sosyal konut projesinde vakit İstanbul'da...

Milyonlarca vatandaşın beklediği İstanbul kurası için geri sayım başladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımı ile gerçekleşecek olan TOKİ İstanbul 100 bin konut çekilişi, başvuru sahipleri tarafından takip ediliyor.

Çekiliş tarihine kısa bir zaman kala, "İstanbul TOKİ kurası hangi kanalda, saat kaçta" merak ediliyor.

İşte, İstanbul'da 100 bin konutluk TOKİ kurasına dair detaylar...

İSTANBUL TOKİ ÇEKİLİŞ TARİHİ

100 bin konutun hak sahipleri 25 Nisan 2026 Cumartesi günü belirlenecek.

Akabinde ise 26 Nisan Pazar ve 27 Nisan Pazartesi günleri kura çekilişi devam edecek.

KURA SAATİ

Kuraların sabah 10.00 itibarıyla başlaması bekleniyor.

HANGİ KANALDA

Vatandaşlar, TOKİ’nin resmi YouTube kanalı ve sosyal medya hesapları üzerinden yapılan canlı yayınlarda isimlerini anlık olarak görebilecek.

Günlük çekilişlerin tamamlanmasının ardından, o güne ait asil ve yedek hak sahibi listeleri akşam saatlerinde TOKİ'nin resmi internet sitesinde yayınlanacak.

Süreç: Toplamda 3 gün sürmesi beklenen maratonda, her gün farklı konut grupları ve ilçeler için kura çekilecek.

CANLI İZLE

Adaylar, T.C. kimlik numaraları ile e-Devlet üzerinden “Kura Sonucu Sorgulama” hizmetini kullanarak hak sahipliği durumlarını kontrol edebilecek.