Uğur Dündar, Binali Yıldırım mesajına gelen tepkilere cevap verdi

Gazeteci Uğur Dündar, koronavirüs testi pozitif çıkan Binali Yıldırım'a geçmiş olsun dediği için eleştirildiğini söyledi.

AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, gün içerisinde kendisinin ve eşi Semiha Yıldırım'ın koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıklamıştı.

Açıklamanın ardından birçok kesimden isim, Binali Yıldırım'a geçmiş olsun dileklerini iletti.

Gazeteci uğur Dündar da onlardan biri oldu. Dündar, Yıldırım'ın açıklamalarının ardından geçmiş olsun mesajını iletti.

"ÖNCE İNSANIM SONRA GAZETECİ"

Dündar'ın mesajı ise takipçileri tarafından tepkiyle karşılandı. Gazeteci Uğur Dündar ise, gelen tepkilere sert bir dille cevap verdi.

Twitter hesabından bir paylaşım yaparak, her şeyden önce insan olduğunu söyleyen Dündar, "İnsanlığını unutmuş bazı tipler adeta sigaya çekercesine, eşiyle birlikte covid-19'a yakalanan Binali Yıldırım'a neden 'geçmiş olsun' dediğimi sorguluyorlar. Derim. Çünkü önce insanım, sonra gazeteci!.. Değil muhalifi olduğum bir siyasetçi, düşmanıma bile geçmiş olsun derim." ifadelerini kullandı.