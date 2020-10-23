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    Ultra lüks yat Bold'a Marmaris'te 700 bin TL'lik yakıt ve gıda

    Marmaris'te, gümrüklü limana demir atan Marshall Adaları bayraklı 'Bold' adlı ultra lüks yata toplam 700 bin TL'lik akaryakıt ile yiyecek ve içecek ikmali yapıldı.
    • DHA
    • 23.10.2020 - 01:23
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    Ultra lüks yat Bold'a Marmaris'te 700 bin TL'lik yakıt ve gıda

    Geçen yılın mayıs ayında, ünlü bir yat firmasınca inşa ettirilerek denize indirilen ve dünyanın sayılı ultra lüks yatları arasında gösterilen, Marshall Adaları bayraklı 86 metre uzunluğundaki Bold, önceki gün Muğla'nın Marmaris ilçesine demirledi.

    700 BİN LİRALIK YAKIT VE GIDA İKMALİ

    Marmaris Gümrüklü Limanı’na demirleyen yatta hummalı bir temizlik çalışması başlatıldı. Üzerine helikopteri ve her türlü lüksü barındıran yat, dün öğle saatlerinde İzmir’in Aliağa ilçesinde getirilen tankerlerden 550 bin TL değerinde 80 bin litre akaryakıt ve 150 bin TL değerinde yiyecek, içecek ikmali yapıldı.

    Ultra lüks yat Bold'a Marmaris'te 700 bin TL'lik yakıt ve gıda-Video

    Ultra lüks yat Bold a Marmaris te 700 bin TL lik yakıt ve gıda #1

    İÇİNDE YOK YOK

    İç tasarımı ünlü İtalyan mimarlara yaptırılan mega yat, 2 özel süiti, 5 misafir kamarası ile 16 kişinin konaklaması imkanı sunuyor. Açık hava sineması, her kamarada jakuzi, açık alanları bulunan ve halılarının ipek olan mega yatta kişi başına bir personel görev yapıyor. Yatın zemin katında su sporları aletleri ve jimnastik salonu bulunuyor.

    Ultra lüks yat Bold a Marmaris te 700 bin TL lik yakıt ve gıda #2

    HAFTALIK KİRASI 950 BİN DOLAR

    Yat firmasının özel zengin müşterilerine haftalık kirası 950 bin dolardan başlayan fiyatlarla kiraladığı ‘yüzen sarayda’ istenilen özelliklere göre fiyat 1 milyon dolar üzerine çıkıyor. Yarın öğle saatlerinde isimleri sır tutulan özel müşterilerini alacak olan ultra lüks yatın Akdeniz turuna çıkacağı öğrenildi.

    Ultra lüks yat Bold a Marmaris te 700 bin TL lik yakıt ve gıda #3

    Ultra lüks yat Bold a Marmaris te 700 bin TL lik yakıt ve gıda #4

    Ultra lüks yat Bold a Marmaris te 700 bin TL lik yakıt ve gıda #5

    Ultra lüks yat Bold a Marmaris te 700 bin TL lik yakıt ve gıda #6

    Ultra lüks yat Bold a Marmaris te 700 bin TL lik yakıt ve gıda #7

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