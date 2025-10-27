Uludağ'da 2 kişi ormanda kayboldu: Çalışma başlatıldı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Bursa'da Uludağ'a gezmek için çıkan 5 kişilik arkadaş grubundan 3'ü teleferikle dönerken Eyüp K. ile Murat A. Sarıalan mevkisinden yürüyerek inmek istedi.

2 KİŞİ İÇİN ARAMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Bir süre sonra ormanlık alanda yollarını kaybeden 2 arkadaş, cep telefonlarıyla 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yollarını bulamadıklarını belirterek yardım istedi.

İhbar üzerine bölgeye Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ve AFAD ile çeşitli sivil toplum kuruluşlarına bağlı arama kurtarma ekipleri sevk edildi.

Ekipler, kayıp kişilerin cep telefonlarından alınan son sinyalle konumu belirlemeye çalışırken bölgede arama çalışmaları sürüyor.

Arama kurtarma çalışmaları gece boyunca da sürerken, iki kişinin sağlık durumuna dair henüz bir bilgiye ulaşılamadı. Öte yandan, dron ile kayıplara ulaşılması için havadan destek veriliyor.