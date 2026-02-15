Abone ol: Google News

Uludağ'da kayak merkezleri tatilcilerle doldu

Bursa'nın kış turizmi merkezi Uludağ'da hafta sonu yoğunluğu yaşandı. Güneşli havanın da etkisiyle tatilciler adeta yazdan kalma bir günde kayak keyfi yaptı.

İHA İHA
Yayınlama Tarihi: 15.02.2026 13:32
  • Uludağ, hafta sonu tatilcilerle dolup taştı.
  • Kar kalınlığı 81 santimetreye ulaştı ve hava sıcaklıkları 3-8 derece arasında seyretti.
  • Güneşli havayı fırsat bilen birçok turist, pistlerde kayak yapmanın keyfini çıkardı.

Kış turizminin önemli merkezlerinden Bursa Uludağ'da, Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre kar kalınlığı 81 santimetreye ulaştı.

Hava sıcaklığının 8 derece civarında seyrettiği Uludağ'da, gece saatlerinde sıcaklığın 3 dereceye kadar düşmesi beklenirken, bölgede güneşli hava hakim oldu.

KAYAK MERKEZLERİNDE HAFTA SONU YOĞUNLUĞU 

Sömestir tatilini rekor ziyaretçiyle kapatan zirvede, hafta sonu yoğunluğu sömestir tatilini aratmadı.

Güneşli havayı fırsat bilen kayak tutkunları ve tatilciler, pistleri doldurdu.

Adeta yazdan kalma bir gün yaşayan turistler, kayak pistlerinde bol bol kayak yaptı.

İç Haber Haberleri