Uludağ'da kayak merkezleri tatilcilerle doldu

- Uludağ, hafta sonu tatilcilerle dolup taştı.
- Kar kalınlığı 81 santimetreye ulaştı ve hava sıcaklıkları 3-8 derece arasında seyretti.
- Güneşli havayı fırsat bilen birçok turist, pistlerde kayak yapmanın keyfini çıkardı.
Kış turizminin önemli merkezlerinden Bursa Uludağ'da, Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre kar kalınlığı 81 santimetreye ulaştı.
Hava sıcaklığının 8 derece civarında seyrettiği Uludağ'da, gece saatlerinde sıcaklığın 3 dereceye kadar düşmesi beklenirken, bölgede güneşli hava hakim oldu.
KAYAK MERKEZLERİNDE HAFTA SONU YOĞUNLUĞU
Sömestir tatilini rekor ziyaretçiyle kapatan zirvede, hafta sonu yoğunluğu sömestir tatilini aratmadı.
Güneşli havayı fırsat bilen kayak tutkunları ve tatilciler, pistleri doldurdu.
Adeta yazdan kalma bir gün yaşayan turistler, kayak pistlerinde bol bol kayak yaptı.