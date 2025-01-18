İHA

Yılbaşında yaşanan durgunluktan ders çıkaran işletmeciler, sömestir tatili öncesinde cazip indirimler yaparak tatilcilerin dikkatini Uludağ’a çekmeyi başardı. Tatil için ağırlıklı olarak öğrenci gruplarının tercih ettiği bölgede, oteller son iki günde yapılan rezervasyonlarla neredeyse tam kapasiteye ulaştı. Bu yoğun talep, kar kalınlığının en fazla ölçüldüğü birinci bölgedeki kayak pistlerini adeta bir insan seline çevirdi.

Kayak, kızak ve poşetle kayma gibi çeşitli aktivitelerle pistlerde doyasıya eğlenen tatilciler, çocuklarıyla birlikte karın keyfini çıkardı. Deneyimli kayakçılardan acemilere kadar herkesin yer aldığı bu kalabalık, telesiyej kuyruklarında da kendini gösterdi. Zirveye kadar uzanan metrelerce uzunluktaki kuyruk, drone ile havadan görüntülendi ve ortaya çıkan görüntüler tablo gibi kareler sundu. Güneşin altında kar üzerine düşen gölgeler ise manzarayı daha da etkileyici hale getirdi.

TATİL KEYFİ VE YOĞUNLUK YAN YANA

Eşi ve oğlu ile birlikte sömestir tatilini Uludağ’da geçiren Kahraman Tokay, yaşanan yoğunluktan şikâyetçi olsa da tatilin keyifli geçtiğini belirtti:

İstanbul’dan geldik, ailece güzel bir tatil geçirmek istedik. Ancak yoğunluk çok fazla. Hava harika ama pistlerde düzenlemeye ihtiyaç var. Çok hızlı kayanlar var, yayalar da pistlere yöneliyor. Bu durum ciddi kazalara yol açabilir.

Eşi Evren Tokay ise kayak pistlerinde daha geniş alanlara ve daha iyi düzenlemelere ihtiyaç olduğunu vurguladı:

Hava mükemmel ve çok eğleniyoruz ama günübirlik gelenlerin yoğunluğu nedeniyle kayak yapmak zorlaşıyor. Yine de genel olarak keyif aldık.

Çiftin 10 yaşındaki oğulları Ömer Doruk Tokay ise tatilin eğlenceli olduğunu ancak kalabalık nedeniyle zorluk yaşadıklarını dile getirdi:

Tatil güzel ama çok kalabalık. Kayacak yer bile kalmıyor. İnsanlar yolu kapatıyor, sonra çarpışınca hastane masraflarını ödeyin diyorlar. Herkes sırada çok bekliyor, bu kadar insanı burada neden bekletiyorlar anlamıyorum. Daha düzenli bir sıra olsa herkes daha rahat eder.

UZUN KUYRUKLAR SABIRLARI ZORLUYOR

Tatil için İstanbul’dan gelen Mert Oymalı da telesiyej sırasındaki bekleyişten rahatsız olduğunu dile getirdi:

Yaklaşık bir buçuk saattir sıradayım ama hâlâ sıra bana gelmedi. Daha fazla dayanamayarak sıradan çıktım. Yoğunluk azalırsa yeniden deneriz ama şimdilik sadece bekliyoruz.

Bir başka ziyaretçi ise her yıl aynı yoğunluk sorunuyla karşılaştığını belirtti:

Kayak yapmak için iki haftadır buraya geliyorum ama yoğunluktan pisti kullanamıyorum. Her seferinde aynı sorun yaşanıyor ve mağdur oluyoruz.

Uludağ, bu yıl sömestir tatili için büyük bir ilgi görse de yaşanan yoğunluk, tatilcilerin hem keyiflerini hem de sabırlarını sınıyor. Daha düzenli bir organizasyon ve genişletilmiş alanlar, tatilcilerin beklentilerini karşılamak için önemli bir ihtiyaç olarak öne çıkıyor.