Ulusal İstihdam Stratejisi bugün açıklanacak

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 2025-2028 yıllarını kapsayan Ulusal İstihdam Stratejisi'nin politika ve hedeflerinin bugün kamuoyuyla paylaşılacağını duyurdu.
Bakan Işıkhan, geniş katılımlı istişareler ve detaylı çalışmalar sonucunda hazırlanan bu stratejinin, Türkiye'nin daha güçlü, daha refah içinde ve bağımsız bir geleceğe adım atması yolunda önemli bir kilometre taşı olduğunu vurguladı.
"DAHA GÜÇLÜ, DAHA MÜREFFEH VE DAHA BAĞIMSIZ TÜRKİYE HEDEFİNE YÖNELİK ÖNEMLİ BİR ADIM"
Bakan Işıkhan paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanan Ulusal İstihdam Stratejisi’nin (UİS) detaylarını, hayata geçireceğimiz politika ve hedeflerimizi yarın milletimizle paylaşacağız.
Geniş katılımlı istişare sürecinin ve titiz çalışmaların sonucunda; daha güçlü, daha müreffeh ve daha bağımsız Türkiye hedefine yönelik önemli bir adım olarak gördüğümüz UİS, 2025-2028 yıllarını kapsayacak.
İşgücü piyasalarının güncel ihtiyaçlarını ve geleceğe ilişkin beklentilerini dikkate alarak hazırladığımız strateji belgemizin, şimdiden ülkemiz ve milletimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum."
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