Ulusal İstihdam Stratejisi bugün açıklanacak

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 2025-2028 yıllarını kapsayan Ulusal İstihdam Stratejisi'nin politika ve hedeflerinin bugün kamuoyuyla paylaşılacağını duyurdu.

Bakan Işıkhan, geniş katılımlı istişareler ve detaylı çalışmalar sonucunda hazırlanan bu stratejinin, Türkiye'nin daha güçlü, daha refah içinde ve bağımsız bir geleceğe adım atması yolunda önemli bir kilometre taşı olduğunu vurguladı.

"DAHA GÜÇLÜ, DAHA MÜREFFEH VE DAHA BAĞIMSIZ TÜRKİYE HEDEFİNE YÖNELİK ÖNEMLİ BİR ADIM"

Bakan Işıkhan paylaşımında şu ifadeleri kullandı: