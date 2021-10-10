İstanbul Ümraniye'de trafikte iki otomobil sürücüsü arasında tartışma çıktı. Kavgaya dönüşen tartışmada, otomobilden inen bir grup kavga ettikleri sürücünün otomobilini tekmeledi.

Akşam saatlerinde İstanbul'un Ümraniye ilçesi Çakmak Mahallesi Varan Caddesi üzerinde meydana gelen olayda, trafikte bulunan iki otomobil sürücüsü arasında tartışma çıktı.

TARTIŞTIKLARI SÜRÜCÜNÜN OTOMOBİLİNİ TEKMELEDİLER

Otomobillerinden inen 6 kişi, tartıştıkları sürücünün aracına tekmeler atıp onu otomobilden indirmeye çalıştı. O anlar trafikte bulunan diğer sürücüler tarafından cep telefonu kamerasına kaydedildi.

Ümraniye'de tartıştıkları sürücünün otomobilini tekmelediler VİDEO









