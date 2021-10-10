Ümraniye'de tartıştıkları sürücünün otomobilini tekmelediler
İstanbul Ümraniye'de trafikte iki otomobil sürücüsü arasında tartışma çıktı. Kavgaya dönüşen tartışmada, otomobilden inen bir grup kavga ettikleri sürücünün otomobilini tekmeledi.
- DHA
- 10.10.2021 - 19:29
- Güncelleme : 10.10.2021 - 20:24
Akşam saatlerinde İstanbul'un Ümraniye ilçesi Çakmak Mahallesi Varan Caddesi üzerinde meydana gelen olayda, trafikte bulunan iki otomobil sürücüsü arasında tartışma çıktı.
TARTIŞTIKLARI SÜRÜCÜNÜN OTOMOBİLİNİ TEKMELEDİLER
Otomobillerinden inen 6 kişi, tartıştıkları sürücünün aracına tekmeler atıp onu otomobilden indirmeye çalıştı. O anlar trafikte bulunan diğer sürücüler tarafından cep telefonu kamerasına kaydedildi.
Ümraniye'de tartıştıkları sürücünün otomobilini tekmelediler VİDEO