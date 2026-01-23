Uşak’ta iki katlı ev yangında küle döndü

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Uşak’ın Banaz ilçesine bağlı Paşacık köyünde M.O. ve B.O.’nun yaşadığı iki katlı evde henüz bilinmeyen bir nedenle alevler yükselmeye başladı.

EV TAMAMEN KULLANILAMAZ HALE GELDİ

Kısa sürede büyüyen alevler tüm evi sardı. Alevleri fark eden vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirmesi üzerine bölgeye 112 Sağlık ekipleri, jandarma, Banaz ve Uşak Belediyesi’ne bağlı itfaiye ekipleri ile Banaz Orman İşletme Müdürlüğü’ne ait arazözler sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle yangın, çevredeki evlere sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangın sırasında kendi imkânlarıyla evden çıkan karı-koca B.O. ile M.O., dumandan etkilenmeleri nedeniyle 112 Sağlık ekiplerince Banaz Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Öte yandan yangınla ilgili inceleme başlatılırken, yangın sonucu ev tamamen kullanılamaz hale geldi.