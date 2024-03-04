Uşak’ta iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

İHA
Uşak'ta Eşme-Kula karayolu Kıran köy yakınlarında, Eşme ilçesinden Kula istikametine seyir halinde olan T.H. idaresindeki 64 DZ 343 plakalı otomobil ile karşı şeritten gelen M.Ç. yönetimindeki 45 ABP 035 Dacia marka otomobil kafa kafaya çarpıştı.
Olayda 1 kişi hayatını kaybetti
İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada otomobil sürücüleri T.H. ve M.Ç. yaralanırken, M.Ç.'nin eşi Fatma Çümen (68) olay yerinde hayatını kaybetti.
Yaralılar tedavi altında
Yaralılar sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılırken, yapılan incelemelerin ardından Çümen’in cenazesi Eşme Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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