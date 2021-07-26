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Uşak'ta meydana gelen orman yangını 5 dönümlük alanı kül etti

Uşak'ta meydana gelen orman yangını 5 dönümlük alanı kül etti

Çevreköy ve Bağdemirler köyü taraflarında bulunan ormanlık alanda çıkan yangının kundaklama olduğu iddia ediliyor.