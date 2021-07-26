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    Uşak'ta meydana gelen orman yangını 5 dönümlük alanı kül etti

    Çevreköy ve Bağdemirler köyü taraflarında bulunan ormanlık alanda çıkan yangının kundaklama olduğu iddia ediliyor.
    • AA
    • 26.07.2021 - 22:40
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    Uşak'ta meydana gelen orman yangını 5 dönümlük alanı kül etti

    Uşak’ta akşam saatlerinde Çevreköy ve Bağdemirler köyü arasında bulunan yaklaşık 5 kilometrelik alanda 9 farklı orman yangını çıktı.

    5 HEKTARLIK ALAN ZARAR GÖRDÜ

    Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri tarafından hızla müdahale edilen yangınlar, fazla büyümeden söndürülürken, Orman İşletme Müdürü Gökhan Şahin’de ve İl Jandarma Komutanı Albay Murat Kılıç yangın yerlerinde incelemelerde bulundu.

    Yangında yaklaşık olarak 5 hektarlık alanın yandığı öğrenilirken Jandarma ekipler, olası bir kundaklama nedeniyle yangınlarla alakalı soruşturma başlattı.

    Uşak ta meydana gelen orman yangını 5 dönümlük alanı kül etti #1

    Uşak ta meydana gelen orman yangını 5 dönümlük alanı kül etti #2

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