Uşak'ta ormanlık alandaki yangınlar kontrol altına alındı

Uşak'ın Banaz ilçesine bağlı Kızılhisar köyü yakınlarında ormanlık alanda yangın çıktı.

İhbarlar üzerine bölgeye çok sayıda arazöz, iş makinesi, itfaiye ekipleri, 1 uçak ve 1 helikopter sevk edildi.

Havanın kararmasının ardından hava müdahalesi son bulurken, karadan müdahale devam etti. Yangın bölgesinde bulunan 1 bağ evi ve 1 küçükbaş hayvan çiftliği tedbir amacıyla boşaltılmıştı.

MANİSA'NIN SARIGÖL İLÇESİNDE ÇIKAN YANGIN EŞME İLÇESİ SINIRINA SIÇRADI

Manisa'nın Sarıgöl ilçesine bağlı Ziyanlar Mahallesi Türkmen Tepe mevkiinde, dere içerisinde bulunan makilik alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen yangın Uşak'ın Eşme ilçesine bağlı Eşmetaş köyü yakınlarında bulunan makilik alana sıçradı.

İhbarlar üzerine bölgeye, çok sayıda arazöz, iş makinesi, Manisa Büyükşehir Belediyesi'ne ve Eşme Belediye'sine bağlı ekipler, 4 helikopter ve 3 uçak sevk edildi.

Havanın kararmasıyla, hava müdahalesi durdurulurken karadan müdahale ise devam etti. Eşmetaş köyünde ise 15 ev tedbir amaçlı boşaltılmıştı.

Eşme ilçesine bağlı Ağabey köyü yakınlarında bulunan bir ormanlık alanda da bir çoban ateşinden kaynaklı yangın çıktı. Çıkan yangına karadan müdahale devam etti. Burada ise Ağabey köyüne bağlı Sandal Mahallesi'nde 5 ev tedbir amaçlı boşaltılmıştı.

VALİ AKTAŞ, YANGIN BÖLGELERİNDE İNCELEMELERDE BULUNDU

Uşak Valisi Naci Aktaş, Sarıgöl ilçesinde makilik alanda başlayarak Eşme ilçesine bağlı Eşmetaş köyüne sıçrayan yangın bölgesine giderek incelemelerde bulundu. Aktaş, daha sonra Ağabey köyünde ormanlık alanda çıkan yangın bölgesine geçti. Vali Aktaş, burada Eşme Kaymakamı Mustafa Görmüş ve İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Fahri Semiz'den bilgi aldı.

Vali Aktaş, Eşme'deki incelemelerin ardından Banaz ilçesine bağlı Kızılhisar köyü yakınlarındaki yangına geçti. Burada Vali Aktaş, Denizli Orman Bölge Müdürü Ahmet Köle'den bilgi aldı.

Yangınların kontrol altına alındığı ve soğutma çalışmaların devam ettiğini aktaran Vali Aktaş şunları söyledi:

"Tüm ekiplerimizin müdahalesiyle yangının kontrol altına alındığını söyleyebiliriz. Şu an yoğun bir şekilde soğutma çalışmalarımız devam etmektedir. 3 yangının 3'ü de kontrol altında diyebiliriz. Eşme ilçemizdeki her iki yangın da yerleşim yerlerine yakındı. Kısmen bazı mahallelerimizi tedbiren boşalttık ama arkadaşlarımızın cansiperane mücadelesiyle yangın o mahallelere girmeden durduruldu. Yangınlarda arkadaşlarımızın mücadelesi sabaha kadar devam edecek."

"3 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI VE ADLİ İŞLEMLERİ DE DEVAM ETMEKTEDİR"

Yangınların çıkış sebepleri ile ilgili bilgi veren ve 3 kişinin gözaltına alındığı söyleyen Vali Aktaş şöyle dedi: