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    Üsküdar-Çekmeköy metro seferlerinde aksama

    İstanbul'da teknik arıza nedeniyle Üsküdar-Çekmeköy metrosunda seferler yapılamadı. Bir süre sonra seferler normale döndü.
    • Haber Merkezi
    • 25.07.2022 - 08:30
    • Güncelleme : 25.07.2022 - 09:41
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    Üsküdar-Çekmeköy metro seferlerinde aksama

    İstanbullular, yeni haftaya yeni bir "sürprizle" başladı.

    Metro İstanbul'un sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, "M5 Üsküdar-Çekmeköy Metro Hattı'mızda teknik bir arıza nedeniyle seferlerimiz yapılamamaktadır." ifadesine yer verildi.

    Metro arızalanınca otobüsler devreye alındı

    Paylaşılan başka bir mesajda da "Üsküdar ile Çekmeköy arasında ücretsiz İETT otobüsleri ile ring seferleri yapılmaktadır." denildi.

    Teknik arıza nedeniyle yapılamayan Üsküdar-Çekmeköy metrosunda seferler yeniden başlatıldı.

    Metro İstanbul: Seferler başladı

    Metro İstanbul'un açıklamasında, "M5 Üsküdar-Çekmeköy Metro Hattı'mızda seferlerimiz yapılmaya başlanmıştır." notu paylaşıldı.

    Üsküdar-Çekmeköy metro seferlerinde aksama #1


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