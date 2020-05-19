Antalya'da uyuşturucu madde almak için karantina altındaki mahalleye kanalizasyondan girmeye çalışırken mahsur kalan şahsa, polis ve itfaiye ekipleri yardım etti.

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde uyuşturucu madde bağımlısı Aziz G., karantina altındaki mahalleye girebilmek için kanalizasyona girdi.

Karantina bölgesine ulaşmasına 500 metre kala, Aziz G., kanalizasyonda mahsur kaldı.

Sıkıştığı yerde mahsur kalan Aziz G., çevredekilere seslenerek yardım istedi.

"YOLUMU ŞAŞIRINCA BURADA MAHSUR KALDIM"

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye gelen polis ve sağlık ekiplerince, Aziz G., rögar kapağından merdiven yardımıyla çıkarıldı.

Uyuşturu madde krizi yaşadığı sırada kanalizasyona girdiğini, ancak nereden ve nasıl girdiğini hatırlamadığını belirten Aziz G., "Krize girince bütün kemiklerim kırılacak gibi acımaya başladı. Bir arkadaşımla karantina bölgesine girmek için kanalizasyona girdik. Ancak o beni bırakıp gitti. Ben yolumu şaşırınca burada mahsur kaldım." dedi.

Uyuşturucu için karantina bölgesine girerken mahsur kaldı VİDEO

3 BİN 150 LİRA PARA CEZASI

Aziz G., polisin nasıl girdiğine yönelik sorusuna ise "Uyuşturucu bağımlısının giremeyeceği yer yok" karşılığını verdi.

Karantina bölgesine girmeye çalışan Aziz G.'ye 3 bin 150 lira cezai işlem uygulandı.