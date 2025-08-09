Uzmanı açıkladı: Uykusuzluğu 3 dakikada giderebilecek nefes tekniği

Uykusuzluk, günümüzün en yaygın sağlık sorunlarından biri haline geldi.

Yoğun iş temposu, stres, dijital ekranların yaydığı mavi ışık gibi faktörler, birçok kişinin uyku kalitesini olumsuz etkiliyor.

Ancak uzmanlar, uykusuzlukla mücadelede basit ve etkili bir yöntem olarak nefes tekniklerine dikkat çekiyor.

Özellikle “4-7-8 nefes tekniği” olarak bilinen yöntem, sadece 3 dakika içinde rahatlamayı ve uykuya geçişi kolaylaştırabiliyor.

4-7-8 Nefes Tekniği Nedir?

Bu teknik, Harvard Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde profesör olarak görev yapan Dr. Andrew Weil tarafından popüler hale getirildi.

Dr. Weil, bu yöntemi hem stres yönetimi hem de uyku problemlerinin giderilmesi için öneriyor.

Teknik, nefes alıp verme sürecini belli sayılarla kontrol ederek parasempatik sinir sistemini aktive ediyor, böylece vücut rahatlıyor ve uykuya geçiş hızlanıyor.

Tekniğin Uygulanışı

Öncelikle rahat bir pozisyonda oturun veya uzanın. Ağzınızı hafifçe kapatın ve burnunuzdan 4 saniye boyunca derin nefes alın. Nefesinizi 7 saniye boyunca tutun. Ardından, ağzınızı açarak 8 saniye boyunca yavaşça nefes verin. Bu döngüyü 3-4 kez tekrarlayın.

Uzmanlar, bu tekniğin düzenli uygulandığında sinir sistemini sakinleştirerek, anksiyete ve uykusuzluğun azalmasına yardımcı olduğunu belirtiyor.

BİLİMSEL OLARAK KANITLANDI