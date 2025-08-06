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Uzmanlar uyardı: Su ısıtıcıları fişten çekin!

Meteoroloji tarafından yapılan gök gürültülü sağanak ve yıldırım riski duyurusunun ardından uzmanlardan dikkat çeken bir uyarı yapıldı. Uzmanlar, küçük ev aletlerinin fişte bırakılmasının ciddi elektrik dalgalanmalarına yol açabileceğini belirterek prizden çekilmesi konusunda uyardı.

Haber Merkezi Haber Merkezi
Yayınlama Tarihi: 06.08.2025 16:45
Uzmanlar uyardı: Su ısıtıcıları fişten çekin!

Yurt genelinde son günlerde bunaltıcı hava sıcaklıkları etkisini sürdürmeye devam ediyorken, Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan 5 günlük hava tahmin raporu dikkat çekti.

Yayınlanan rapora göre yurdun batısından giriş yapacak yağışlar İstanbul dahil birçok ilde gök gürültülü sağanak ve yıldırımlara neden olacak.

Söz konusu yağışların bugünden itibaren etkisini göstereceğini belirtilirken uzmanlar tarafından küçük ev aletlerinin kullanıma ilişkin dikkat çeken bir uyarı yapıldı.

FİŞTEN ÇEKİN!

Uzmanlar, yıldırım düşmesi riski bulunan bölgelerde, su ısıtıcısı, blender, ekmek kızartma makinesi gibi elektrikli aletlerin fırtına ve şimşek anlarında kullanılmaması ve fişten çekilmesi tavsiye ediliyor.

Ani elektrik dalgalanmaları bu cihazlara zarar verebildiği gibi, can güvenliğini de tehdit edebiliyor. Meteoroloji uyarılarını dikkate alarak, yağışlı günlerde bu tür cihazların mümkün olduğunca kullanılmaması, ev içinde de güvenliğin sağlanması açısından büyük önem taşıyor.

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