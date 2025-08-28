Uzmanlardan cuma ve cumartesi uyarısı: Zirve yapacak

Uzmanlar, cuma ve cumartesi günleri için önemli bir uyarıda bulundu.

Havanın etkisiyle polen salınımının artması bekleniyor.

Özellikle bahar alerjisi bulunan kişilerin bu günlerde daha fazla hassasiyet yaşayabileceği belirtiliyor.

ALERJİSİ OLANLAR ZORLANACAK

Hava Forum, cuma ve cumartesi günleri polenlere karşı vatandaşları uyardı. Paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Normallerin 250 katı olan bir polen salınımı geliyor... Kanarya otu polen saldırısına karşı cuma ve cumartesi günleri dikkatli olalım. Alerjisi olanlar çok zorlanacaktır..."