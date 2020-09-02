Uzuvları olmayan İdlibli Muhammed bebek, tedavi için Türkiye'de

Uzuvları olmayan İdlibli Muhammed bebek, tedavi için Türkiye'de

Suriye'nin İdlib kentinde doğuştan ayak ve kolları olmayan 14 aylık Muhammed bebek, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun talimatıyla tedavi için Türkiye'ye getirildi.

Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib ilinde zor şartlarda hayatına devam etmeye çalışan doğuştan ayak ve kolları olmayan 14 aylık Muhammed bebek ve ailesine Türkiye'den bir insani yardım kuruluşu sahip çıktı.

AA'nın İdlib'de zorla yerinden edilen sivillerin sığındığı bir bölgede engebeli bir arazide baraka benzeri bir evde uzuvları olmadan dünyaya gelen 14 aylık Muhammed Mısaytıf bebeğin hikayesini duyurmasının ardından, sivil toplum kuruşları (STK) aileye yardım etmek için harekete geçti.

İDLİB'DE EV VE GIDA YARDIMI

Minik Muhammed'in durumuna sessiz kalmayan Türkiye'den Hak İnsani Yardım Derneği, İdlib'de çadır kentte yaşayan aileye 1 yıllık nakdi ve gıda yardımının yanı sıra briket ev yapmaya başladı.

Dernek, briket evin inşasının tamamlanmasının ardından aileye ev eşyası yardımında da bulunacak.

TEDAVİ İÇİN TÜRKİYE'YE GETİRİLDİ

Durumu öğrenen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bebeğin ailesi ile Türkiye'ye alınarak gerekli tedavi ve yardımın yapılması için Hatay Valiliğine direktif verdi.

Bunun üzerine Hatay Valisi Rahmi Doğan, minik Muhammed'in Türkiye'de tedavi görmesi için çalışma başlattı.

Muhammed bebek ve ailesi, Cilvegözü Mülki İdare Amirliğince ülkeye alındı.

"CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'A TEŞEKKÜR EDERİZ"

Minik Muhammed'in babası Halit Mısaytıf, Türkiye'ye geçiş yaptıkları için çok mutlu olduklarını dile getirdi.



Mısaytıf, "İnşallah hastaneye geçeceğiz Muhammed'e protez takılabilecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a çok teşekkür ederiz." dedi.