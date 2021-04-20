Vaka artışının en çok olduğu Düzce'de test kuyruğu

Vaka artışının en çok olduğu Düzce'de test kuyruğu

Vaka artışının en çok yaşandığı il Düzce'de, sokaklardaki kalabalık ve test yaptırmak isteyenlerin oluşturduğu kuyruk dikkat çekti.

Düzce'de 100 binde 354,83 olan vaka sayısı 521,38’e yükselirken, 166,55’lik oran ile vaka artışının en çok olduğu il oldu. Vaka sayısındaki artışa rağmen sokaklardaki kalabalık, test yaptırmak isteyenlerin oluşturduğu kuyruk ise dikkat çekti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, vaka sayısı en çok artan iller arasında Düzce, Çanakkale, Zonguldak, Yozgat ve Yalova’yı açıkladı.

VAKA SAYISI EN ÇOK ARTAN İL OLDU

Düzce’de, 3-9 Nisan'da 354,83 olan vaka sayısı, 10-16 Nisan'da 521,38’e yükseldi. Düzce, 166,55’lik farkla vaka sayısının en çok arttığı il oldu.

SOKAKLARDAKİ KALABALIK VE TEST KUYRUĞU DİKKAT ÇEKTİ

Kentte artan vaka sayılarına rağmen sokaklardaki kalabalık ise dikkat çekti. Düzce Atatürk Devlet Hastanesi’ne koronavirüs testi yaptırmak için gelenlerin oluşturduğu kuyruğun ise hastane dışına taştığı görüldü. Sosyal mesafeye dikkat edilirken, test yaptırmak isteyenler sırada bekledi.























