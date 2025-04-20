Vali Gül'den, CHP'nin Beyoğlu'nda yapmak istediği izinsiz gösteriye ilişkin açıklama

AA

İstanbul Valisi Davut Gül, CHP İstanbul İl Başkanlığı tarafından Beyoğlu’nda yapılmak istenen izinsiz gösteri hakkında açıklamada bulundu.

"ISRARLA TOPLANMA ÇAĞRISI YAPMAK, EN HAFİF TABİRİYLE PROVOKASYONDUR"

İstanbul Valisi Davut Gül, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi’nde güvenlik gerekçesiyle uzun yıllardır hiçbir gösteriye izin verilmemektedir. Bu durum, ilgili kişi ve gruplara defalarca açıkça bildirilmiştir. İstanbul'un pek çok farklı noktasında gösteri ve toplanma hakkı serbestken, güvenlik gerekçesiyle sınırlı tutulan bu alanda ısrarla toplanma çağrısı yapmak, en hafif tabiriyle provokasyondur. Filistinli kardeşlerimizin kutsal davasını kendi siyasi hesaplarına alet edenleri kınıyoruz."

"SUÇ DUYURUSUNDA BULUNULACAK, ADLİ SÜREÇ TİTİZLİKLE TAKİP EDİLECEKTİR"

Toplumsal hassasiyetleri istismar ederek kamu düzenini bozma girişimlerine asla müsaade edilmeyeceğini vurgulayan Vali Gül, şöyle devam etti: