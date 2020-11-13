Vali Hamza Aydoğdu, ayakta kalan kadınlar için protokol koltuğunda yer açtı
- İHA
- 13.11.2020 - 14:38
- Güncelleme : 13.11.2020 - 21:21
Aksaray Valiliği tarafından hazırlanan her ilçeye kadın kültür evi projesi kapsamında ‘Sarıyahşi Kadın Kültür Evi’, düzenlenen törenle açıldı.
Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu, il ve ilçe protokol üyeleri ile birlikte törenin yapılacağı alana geldiğinde ayakta kalan kadınları görünce, duruma hemen müdahale etti.
PROTOKOL KOLTUĞUNDA YER AÇILDI
Kadınlar için gerçekleştirilen bir programda esas protokolün kadınlar olduğunu belirten Vali Aydoğdu, ayakta kalan kadınları protokol koltuklarına oturmaya davet ederek anlamlı bir jestte bulundu.
ÜYELER SANDALYELERE OTURDU
Ayakta bekleyen kadınlarla tek tek ilgilenip koltuklara davet edip oturmalarını isteyen Vali Aydoğdu, beraberindeki protokol üyeleri ile birlikte davetliler için ayrılan sandalyelere oturdu. ‘Şimdi oldu’ dedikten sonra program başladı.
Vali Aydoğdu, ayakta kalan kadınları koltuğa, protokolü sandalyeye oturttu