Valilik düğmeye bastı: O ilde taziye yemeği kaldırılıyor!

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Türk kültürü denilince ilk akla gelen gelenekler arasında yer alan taziye yemeği geleneği özellikle Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde 3 gün sürüyor.

Ancak Mardin İl Valiliği ve Müftülüğünce başlatılan çalışma, 3 gün boyunca taziyelerini bildirmek için gelen yüzlerce kişiye yemek verilmesi, bazı yas sahiplerini ekonomik açıdan zor durumda bıraktığından kaldırılması hedefleniyor.

Maddi durumu iyi olmadığı için kimi zaman bankadan kredi çekerek, kimi zaman da yakınlarından borç alarak yemek masraflarını karşılamaya çalışan yas sahipleri, acılarının yanı sıra bir de ekonomik sorunlarla karşı karşıya kalıyor.

ÇALIŞMALAR BAŞLATILDI!

Taziye evlerinde verilen yemek ikramlarının önüne geçmek için Mardin Valiliği ve İl Müftülüğü tarafından çalışma başlatıldı. Çalışmalar kapsamında ilk toplantı, İl Müftülüğünde yapıldı.

Toplantıya Vali Yardımcısı Osman Çelikkol, İl Müftüsü Dr. Enver Türkmen, Artuklu Kaymakamı Muhammed Öztabak, Kızıltepe Kaymakamı Abdullah Şahin, Yeşilli Kaymakamı Mehmet Sadık Kılıç, Derik Kaymakamı Yunus Emre Bayraklı, Mazıdağı Kaymakamı Ömer Tuğrul Kundakçı, 5 ilçe müftüsü ve kanaat önderleri katıldı.

Burada konuşan Vali Yardımcısı Çelikkol, israfa kaçan taziye yemeklerinin toplum vicdanını rahatsız ettiğine dikkat çekerek, “Taziyeye gelenlere yemek ikram etme adetinin önüne geçmek için şu faaliyetlerin yapılması elzemdir. Müslüman bir toplumda taziyeye gelenlerin yemek beklentisi içerisinde olmasının fıtri, ahlaki ve dini açıdan kötü bir davranış olduğu bilincini topluma kazandırılması gerekir.

Taziyede yemek vermenin kınanır hale gelmesi için toplumdaki her bireyin kendine düşen görevi yapması gerekir. Taziye evlerinin sohbet evlerine dönüşmemesi lazımdır. Taziyelerin kısa tutulması ve akşam ezanı ile birlikte bitirilmesi şarttır” dedi.