Valilik duyurdu: Çarşamba günü o yollar tamamen kapatılacak

İstanbul Valiliği, Cumhuriyet Bayramı’nın 102. yıl dönümü kutlamaları nedeniyle 29 Ekim Çarşamba günü şehir genelinde uygulanacak trafik düzenlemesini açıkladı.

Yapılan duyuruda, törenlerin güvenli ve sorunsuz bir şekilde gerçekleştirilmesi için bazı yolların geçici olarak trafiğe kapatılacağı bildirildi.

Valilik tarafından yapılan açıklamada, trafiğe kapatılacak yollar ve alternatif güzergahlar kamuoyuyla paylaşıldı.

TRAFİĞE KAPATILACAK YOLLAR

29.10.2025 Çarşamba günü sabah saat 05:45 itibariyle program bitimine kadar trafiğe kapatılacak yollar şöyle:

Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) gidiş ve gelişler,

D100 Kuzey ve Güney istikametinden Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) girişleri,

Yıl Caddesi’nden Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) girişleri,

Edirnekapı – Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) girişleri,

Oğuzhan Caddesi- Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) girişleri,

Sofular Caddesi- Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) girişleri,

Halıcılar Caddesi- Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) girişleri,

Akdeniz Caddesi- Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) girişleri,

Akşemsettin Caddesi- Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) girişleri,

Ordu Caddesi ve Atatürk Bulvarı- Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) girişleri,

Keçeci Meydan Sokak- Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) girişleri,

Hal Yolu Güney İstikameti Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) girişleri,

Adnan Menderes Bulvarı’na (Vatan Caddesi) çıkan tüm cadde ve sokaklar,

Tatlı Pınar Caddesi- Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) katılımı,

Kaleboyu Caddesi- Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) katılımı,

Sulukule Caddesi- Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) katılımı.

ALTERNATİF GÜZERGAHLAR