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İHA

Bitlis genelinde dün etkili olan kar yağışı, Tatvan ilçesinde akşam saatlerinde yerini sert fırtınaya bıraktı. Şiddetli rüzgarın etkisiyle Van Gölü’nün Tatvan kıyılarında su seviyesi yükselirken, dev dalgaların sahile çarptığı gözlemlendi. Özellikle Tatvan, Ahlat ve Adilcevaz kıyılarında dalgaların olağanüstü büyüklüğe ulaştığı dikkat çekti.

YETKİLİLER, DALGALARA KARŞI VATANDAŞLARI UYARDI

Bölgede yaşayanlar, kış aylarında zaman zaman güçlü fırtınalar yaşandığını ancak bu kez dalgaların alışılmışın dışında şiddetli olduğunu ifade etti. Yetkililer, kıyı hattında bulunan vatandaşlara tedbirli olmaları konusunda uyarıda bulunurken, fırtınanın gün içerisinde etkisini kaybetmesinin beklendiğini belirtti.