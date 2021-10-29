Van, Hakkari ve Bitlis’te Cumhuriyet Bayramı coşkusu

Doğu’nun 3 kentinde düzenlenen törenlerde asker geçiş yapıldı, halk oyunları gösterileri sunuldu. Öğrenciler günün anlam ve önemine binaen şiirler okurken, eline bayrağını alan sokağa koştu.

Cumhuriyet’in 98’inci yılı Van, Hakkari ve Bitlis'te coşkuyla kutlandı.

Van'da Cumhuriyet Caddesi üzerindeki tören saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Vali Bilmez ve Tümgeneral Kurtoğlu, halkın bayramını kutladı.

İRANLI TURİSTLER DE KATILDI

Vali Bilmez'in konuşması sonrası öğrenciler günün anlam ve önemini belirten şiirler okudu.

Tekvando ve halk oyunları gösterilerinin yapıldığı törende, çeşitli dallarda dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

Törene ellerine Türk bayrağı alan İranlı turistler de katıldı.

BİTLİS’TE BAYRAM YAĞMURA TAKILDI

Bitlis'te ise yağışlı hava nedeniyle kutlamalar İsmail Eren Spor Kompleksi'nde yapıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayan törende Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajı okundu.

Mesajın ardından Vali Çağatay, bir konuşma yaptı.

Vali Çağatay, “Yaşadığımız bu kritik coğrafyadaki mevcut tüm olumsuzluklara rağmen ortak tarih, kader ve amaç birliği ile vatandaşlık kimliği ilkelerine dayanan temeller üzerinde yükselen cumhuriyetimiz sayesinde, bu topraklar üzerinde yaşayanlar, tasada ve kıvançta bir ve bütün olmada, ocağını ve aşını paylaşmada ne kadar kardeş olduğunu ortaya koymuş, dahası büyük bir millet ve devlet olmanın gereği ecdadı gibi milyonları aşan vatansız insanlara kucağını açmış, dünyanın neresinde olursa olsun mazlumlara sahip çıkmış, zalimin karşısında olmuş, yakın bölgesine ve ötesine barış, adalet ve refahı yaymaya çalışmıştır.” dedi.

HAKKARİ’DE KUTLAMALAR

Hakkari'de de de havanın yağışlı olması nedeniyle kutlamalar kapalı spor salonunda yapıldı.

Törene Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, Yüksekova 3. Piyade Tümen Komutanı Tümgeneral Muammer Alper, Cumhuriyet Başsavcısı Bayram Örenci, İl Emniyet Müdürü Salavat Mete Pınar, siyasi parti temsilcileri ve öğrenciler katıldı.

Günün anlam ve önemini belirten konuşmaların ardından, kutlamalar sporcuların gösterisi ile sona erdi.