Van Kalesi'nden düşen yaşlı kadın kurtarıldı

İHA

Van Kalesi'nin dağlık bölgesinde, 68 yaşındaki S.K. isimli kadın, bölgeyi gezdiği sırada dengesini kaybederek kayalıklardan düştü.

YARALI KADIN KURTARILDI

Yaralanan kadının, kayalıkların arasında sıkışarak mahsur kaldığı yönündeki ihbar üzerine ekipler harekete geçti.

İhbarın ardından Van İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) Doğada Arama Kurtarma Ekip Amirliği'nden 1 araç ve 6 personel olay yerine sevk edildi.

Van İl Sağlık Müdürlüğü'ne bağlı UMKE ekiplerinin de katıldığı kurtarma operasyonu sonrası yaşlı kadın, bulunduğu kayalık alandan çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

S.K., olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.