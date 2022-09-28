Yaz boyunca komşu ülkelerden yoğun ilgi gören kent, sonbaharda da turist akınına uğruyor. Turizm sektörü temsilcileri, otellerde yer kalmadığını ve yoğunluğun ekim ayında da süreceğini belirtti.

İran ile en uzun kara sınırına sahip olan Van'a İranlı turistler de rağbet gösteriyor.

Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri üzerinde seyrettiği yaz aylarında turist akınına uğrayan kentte, sonbaharda da yoğunluk yaşanıyor.

9 ayda 430 bin turist sınır kapısından geçti

Konaklamadan alışverişe birçok alanda bölgeye ilgi gösteren turistler, esnafın yüzünü güldürmeye devam ediyor.

350 bini İran olmak üzere yıl başından bugüne kadar yaklaşık 430 bin turistin geldiği kentte tatilciler konaklamayı sürdürüyor.

Otellerde yer kalmadı

İHA'nın aktarımına göre; turizm sektörü temsilcisi Yunus Yüksel, otellerde yer kalmadığını ifade ederek vatandaşların kalacak yer ayarlamadan gelmemeleri tavsiyesinde bulundu.

Van sınır kapısından 9 ayda 430 bin turist geçti VİDEO



"21 Ekim'e kadar yoğunluk devam ediyor"

Çok fazla turist geldiği için otellerin yüzde 100 dolu olduğunu belirten Yüksel, "Van için çok büyük miktarda turist geldiğinden dolayı otellerimizde yer kalmadı. Gelecek olan misafirlerimizden ricamız önceden rezervasyon yapıp, ondan sonra gelmeleri. İran vatandaşları son zamanlarda çok daha fazla Van'ı tercih ettiler. Özellikle yakın olması ve alışveriş olarak da çok uygun olmasından dolayı Van'a gelerek hem tatillerini hem de alışverişlerini yapıyorlar ve ülkelerine kısa bir sürede dönebiliyorlar.

Özellikle Van'ımıza uçakla ulaşım durumu çok az olması nedeniyle İranlılar da kara yolunu tercih ediyorlar. Kara yoluyla yakın olduğundan Van'a ulaşım sağlamış oluyorlar. Şu an için görünen 21 Ekim'e kadar yoğunluk devam ediyor. Önümüzde hem yılbaşı var hem Noel var. Bir de konserler eklenince yani yılbaşına kadar çok güzel geçeceğini düşünüyorum." dedi.

"İranlı turistler ilimizin ekonomisine çok büyük fayda sağlıyor"

Yüksel, "Van'da şu anda büyüğü ile küçüğüyle bütün otellerimizde yer kalmadı. Otel doluluk oranları şu anda son derece yüksek. Şöyle diyebilirim yüzde 100 doluyuz. Tabii gönül ister Edirne gibi olsaydı. Bulgaristan vatandaşları kimlikle geçebiliyorsa kardeş ülkemiz İran'dan da İran vatandaşları da kimlikle geçip bizler de İran'a kimlikle geçebilseydik. Çok daha faydalı olacaktı. İranlı turistleri ilimizin ekonomisine çok büyük fayda sağlıyor. Turizm bacasız fabrikadır ve bu bacasız fabrikayı Van kenti olarak en güzel şekilde turistleri konaklatarak ülke ekonomisine fayda sağlıyoruz." diye konuştu.









