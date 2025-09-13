Abone ol: Google News

Van'da 1 kişinin öldüğü ‘hayvan otlatma’ kavgasında 2 tutuklama

Muradiye ilçesinde hayvan otlatması nedeniyle iki aile arasında çıkan, 1 kişinin öldüğü, 4 kişinin ise yaralandığı olaya ilişkin 'Kasten adam öldürme' suçundan saklandıkları adreste yakalanan 2 kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Yayınlama Tarihi: 13.09.2025 02:46
Van'da Muradiye ilçesine bağlı Ovapınar Mahallesi'nde iki aile arasında 1 Eylül günü hayvan otlatması nedeniyle çıkan tartışma taş, sopa ve silahların kullanıldığı kavgaya dönüştü.

SİLAHLI KAVGADA 1 ÖLÜ, 4 YARALI

Kavgada A.S. ve Ö.S. taş ve sopa ile N.A., A.A. ve R.A ise silahla yaralandı. Muradiye Devlet Hastanesine kaldırılan 5 yaralıdan silahla yaralanan A.A., doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti.

'Kasten adam öldürme' suçundan aranan şüphelilerden B.S. ve Ş.S., jandarma ekiplerince ilçenin Köşk Mahallesi'nde saklandıkları adreste yakalanarak gözaltına alındı.

2 KİŞLİ TUTUKLANDI

Mahkemeye çıkarılan 2 kişi, tutuklanarak cezaevine konuldu. Olayda yaralanan diğer 4 yaralının tedavileri ise devam ediyor.

