Van'da 1,2 milyon TL değerinde gümrük kaçağı 2 adet halı ele geçirildi

Van İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılıkla mücadele çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Bu kapsamda Saray İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından Kapıköy Yol Kontrol Noktasında da çalışmalar gerçekleştirildi.

ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

İcra edilen faaliyet neticesinde piyasa değeri 1 milyon 200 bin TL olan 2 adet gümrük kaçağı halı ele geçirdi.

Halılar muhafaza altına alınırken, şüpheli E.Z. hakkında 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa göre adli işlem yapıldı.