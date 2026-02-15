Abone ol: Google News

Van'da 1,2 milyon TL değerinde gümrük kaçağı 2 adet halı ele geçirildi

Saray ilçesinde kaçakçıklık mücadele kapsamında gerçekleştirelen çalışmalarda Piyasa değeri 1 milyon 200 bin TL değerinde gümrük kaçağı 2 adet halı ele geçirildi.

İHA İHA
Yayınlama Tarihi: 15.02.2026 13:42
Van'da 1,2 milyon TL değerinde gümrük kaçağı 2 adet halı ele geçirildi
  • Van'da 1,2 milyon TL değerinde kaçak 2 halı ele geçirildi.
  • Saray İlçe Jandarma Komutanlığı, Kapıköy Yol Kontrol Noktasında icra ettiği denetimlerde halılara el koydu.
  • Olayla ilgili şüpheli E.Z. hakkında adli işlem başlatıldı.

Van İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılıkla mücadele çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Bu kapsamda Saray İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından Kapıköy Yol Kontrol Noktasında da çalışmalar gerçekleştirildi. 

ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI 

İcra edilen faaliyet neticesinde piyasa değeri 1 milyon 200 bin TL olan 2 adet gümrük kaçağı halı ele geçirdi.

Halılar muhafaza altına alınırken, şüpheli E.Z. hakkında 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa göre adli işlem yapıldı.

İç Haber Haberleri