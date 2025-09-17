Van'da 2 bin 400 çiftçiye 240 bin koyun verildi

Van Valisi Ozan Balcı, “Köyümde Yaşamak İçin Bir Sürü Nedenim Var” projesi kapsamında destek alan çiftçilerden Erdal Yıldız’ı Gevaş’ın Dağyöre Mahallesi’nde ziyaret etti. Çiftçiyle sohbet eden Vali Balcı, bereketli kazançlar diledi.

2021 KÜÇÜKBAŞ HAYVANCILIKTA HAMLE YILI"

Vali Balcı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 2021 yılını küçükbaş hayvancılıkta hamle yılı ilan ettiğini hatırlatarak, Van’da başlatılan proje ile çiftçilere önemli destekler sağlandığını söyledi.

2 BİN 400 ÇİFTÇİYE 240 BİN KOYUN

Proje kapsamında çiftçilere sıfır faizli, 5 yıl geri ödemeli kredi imkânı sunduklarını belirten Balcı, “Şu ana kadar 2 bin 400 çiftçimize toplam 240 bin koyun verdik. Amacımız besicilerin sürülerini 100 başın üzerine çıkarmasını sağlamak.” dedi.

MERA ISLAHI VE YEM DESTEĞİ

Projenin sadece koyun desteğiyle sınırlı olmadığını vurgulayan Vali Balcı, meraların ıslah edildiğini, göletlerin yapıldığını, veterinerlik hizmetlerinin sağlandığını ve çiftçilere kaba yem desteği verildiğini ifade etti.

AMAÇ: GELİR ARTIŞI VE REFAH

Dişi kuzu kesimini engelleyip erkek kuzu kesimini garanti altına aldıklarını belirten Balcı, “Gayemiz çiftçilerimizin gelirini artırmak, refahını yükseltmek. Üreten ve çalışan çiftçilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz.” diye konuştu.