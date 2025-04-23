Van'da 4 ev ve 1 iş yerine operasyon

Van'da polis ekipleri tarafından 4 ikamet ve 1 iş yerine operasyon düzenlendi.
"4 ŞÜPHELİ ŞAHIS HAKKINDA GEREKLİ YASAL İŞLEMLERE BAŞLATILDI"
Van Emniyet Müdürlüğü sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
"Nitelikli yağma suçu kapsamında 8 ayrı eylem gerçekleştiren şahıs/şahıslara yönelik 22 Nisan 2025 tarihinde ilimiz İpekyolu ilçesinde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Gerçekleştirilen operasyonda tespit edilen 4 ikamet ve 1 iş yerinde yapılan aramada; 658 adet fişek, 89 adet av tüfeği kartuşu, 50 adet kurusıkı tabanca fişeği, 8 adet şarjör, 4 adet cep telefonu, 4 adet sim kart, 3 adet tüfek, 2 adet tabanca, 2 adet tüfek şarjörü, 1 adet kurusıkı tabanca, 1 adet muşta, 1 adet teleskopik jop, 1 adet boş senet ele geçirildi. Ele geçirilen suç unsurlarıyla ilgili 4 şüpheli şahıs hakkında gerekli yasal işlemlere başlatıldı."
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