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Van'da 4 ev ve 1 iş yerine operasyon

Van'da 4 ev ve 1 iş yerine operasyon Van'da polis ekiplerinin 4 ikamet ve 1 iş yerine düzenledikleri operasyonda çok sayıda silah ve mermi ele geçirildi. Olayla ilgili şüpheli şahıs hakkında gerekli yasal işlemler başlatıldı.