Van'da 5 düzensiz göçmen yakalandı

İHA
Van İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Muradiye İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, göçmen kaçakçılığı ile mücadele çalışmaları aralıksız devam ediyor.
Bu çalışmalar çerçevesinde devriye faaliyeti esnasında şüphe üzerine durdurulan otomobilde arama yapıldı.
5 DÜZENSİZ GÖÇMEN YAKALANDI
Yapılan aramada otomobil içerisinde ülkeye yasadışı yollarla giren 5 düzensiz göçmen yakalandı.
Muradiye Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla göçmen kaçakçılığı şüphesiyle gözaltına alınan şüpheli M.Y.K. Muradiye Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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