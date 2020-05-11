Van'da 6 bin 578 paket kaçak sigara ele geçirildi

Çaldıran hudut hattında kaçakçılara göz açtırılmadı.

Türkiye, kaçakçılıkla mücadelesini kararlılıkla sürdürüyor.

Milli Savunma Bakanlığınca (MSB), Çaldıran hudut hattında kaçak sigara ele geçirildiği bildirildi.

6 BİN 578 PAKET SİGARA ELE GEÇİRİLDİ

Bakanlık'tan yapılan açıklamada, hudut birlikleri tarafından Van'ın Çaldıran ilçesi hudut hattında yapılan arama tarama faaliyetlerinde 6 bin 578 paket kaçak sigara ele geçirildiği belirtildi.