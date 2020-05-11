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    Van'da 6 bin 578 paket kaçak sigara ele geçirildi

    Çaldıran hudut hattında kaçakçılara göz açtırılmadı.
    • AA
    • 11.05.2020 - 17:51
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    Van'da 6 bin 578 paket kaçak sigara ele geçirildi

    Türkiye, kaçakçılıkla mücadelesini kararlılıkla sürdürüyor.

    Milli Savunma Bakanlığınca (MSB), Çaldıran hudut hattında kaçak sigara ele geçirildiği bildirildi.

    6 BİN 578 PAKET SİGARA ELE GEÇİRİLDİ

    Bakanlık'tan yapılan açıklamada, hudut birlikleri tarafından Van'ın Çaldıran ilçesi hudut hattında yapılan arama tarama faaliyetlerinde 6 bin 578 paket kaçak sigara ele geçirildiği belirtildi.

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